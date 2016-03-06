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لافروف وكيرى يشيدان بالهدنة السورية ويتفقان على تسوية النزاع اليمنى

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لافروف وكيرى يشيدان بالهدنة السورية ويتفقان على تسوية النزاع اليمنى لافروف وكيرى يشيدان بالهدنة السورية ويتفقان على تسوية النزاع اليمنى

>أشاد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره الأمريكى جون كيرى ، بـ"التقدم الحقيقي" فى حفاظ الأطراف المتنازعة على وقف إطلاق النار الجارى بسوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان - نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية على موقعها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، أنه "خلال محادثة هاتفية أعرب المسؤولان الرفيعان عن تقييمهما الإيجابى للتقدم الحقيقى تجاه تحقيق هدنة على الأراضى السورية، والتى بالفعل تم احترامها وأدت إلى انخفاض حاد فى مستوى العنف بالبلاد".

وشدد الجانبان على ضرورة "تجنب تأجيل بداية مفاوضات السلام بين الأطراف السورية تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دى ميستورا"، لافتين إلى التقدم الكبير فى وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المعزولة فى سوريا.

وخلال حديثهما ، وافق لافروف وكيرى على التعاون فيما يخص القضايا المتعلقة بتسوية الصراع اليمنى بجانب كل الأطراف المنخرطة فيه .

وأشارت الوزارة إلى أن "وزيرى الخارجية أكملا حديثهما حول النزاع المستمر فى اليمن ، معربان عن قلقهما إزاء الآثار الإنسانية الشديدة التى تعانى منها البلاد، وتم التوصل إلى اتفاقية بشأن استمرار تعاون الجانبين مع الأطراف المعنية وبينهم المبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك لمحاولة إيجاد طرق تسوية للنزاع عبّر الحوار السياسي".
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