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عبد الحميد بسيونى لـ في الجول: مهمة بقاء الحدود صعبة

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عبد الحميد بسيونى لـ في الجول: مهمة بقاء الحدود صعبة عبد الحميد بسيونى لـ في الجول: مهمة بقاء الحدود صعبة

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي حرس الحدود أن مهمة بقاء الفريق صعبة ولكن "كرة القدم لا تعرف المستحيل".

وأعاد مجلس إدارة حرس الحدود تعيين عبد الحميد بسيوني مدربا للفريق بعد إقالة المدرب أحمد أيوب.

وقال بسيوني لـFilGoal.com: " هدفي هو بقاء حرس الحدود في الدوري هذا الموسم".

وأضاف "اعلم أن المهمة صعبة، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل وكل شيء جائز".

ويستعد حرس الحدود لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وأكمل حديثه قائلا: " لقد قررت تحمل المسؤولية مرة أخرى وأن يكون العمل أكثر من الكلام وثقتي كبيرة في لاعبي الفريق لتخطي الأزمة".

وأتم حديثه متطرقا للقاء الإسماعيلي قائلا: "المباراة صعبة للغاية وأمام فريق كبير ولكننا نسعى لتحقيق هدفنا".

ويحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 6 نقاط من 20 مباراة ولم يحقق الفريق أي انتصار في الدوري حتى الآن.

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