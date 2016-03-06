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مايوكا يسجل ثالث أهدافه للزمالك في 4 مباريات

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مايوكا يسجل ثالث أهدافه للزمالك في 4 مباريات مايوكا يسجل ثالث أهدافه للزمالك في 4 مباريات

واصل الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك التألق حين سجل ثالث أهدافه في رابع مبارياته مع الفريق، وذلك في شباك المقاولون العرب.

ويلعب الزمالك ضد المقاولون ضمن الجولة 21 من الدوري المصري يوم الأحد.

مر مصطفى فتحي من دفاع المقاولون بسهولة قبل أن تذهب لمايوكا الذي استقبل الكرة وسددها بسرعة في المرمى بشكل رائع بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

هدف مايوكا جاء بعد دقيقتين من صناعته لهدف الزمالك الأول لزميله محمد كوفي.

الهدف هو الثالث على التوالي، إذ لعب ضد الإسماعيلي ولم يسجل، ثم سجل في الاتحاد السكندري والانتاج الحربي والمقاولون العرب.

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