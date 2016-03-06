دعوى لإسقاط الجنسية عن الإخوانى يحيى موسى لتخطيطه عملية اغتيال هشام بركات

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الإخوانى يحيى السيد إبراهيم موسى المتحدث باسم وزير الصحة محمد مصطفى حامد فى عهد المتخابر محمد مرسى لتخطيطه لعملية اغتيال الشهيد النائب العام الشهيد هشام بركات .

واختصمت الدعوى كلاً من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، حيث ذكرت أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد أن هناك عناصر إرهابية إخوانية هاربة فى تركيا ومعاونيها فى غزة خططت لعملية اغتيال المستشار هشام بركات، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن الإخوانى الهارب إلى تركيا يحيى موسى المخطط الرئيسى لاغتيال المستشار هشام بركات، وجاء فى حديثه بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب إلى تركيا يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة وهو الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المتخابر محمد مرسى .

وقالت الدعوى إن "عبد الغفار" أكد أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعًا: "صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة".

وأشارت الدعوى إلى تصريحات وزير الداخلية، حول إشرافه على تهريبهم من سيناء إلى قطاع غزة ثم عادوا إلى البلاد مرة أخرى وبدأوا فى عمليات الرصد التى استمرت حوالى شهر وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بمعرفة كوادر حماس الذى تم تدريبهم على يدهم وبدوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية.

وأكدت الدعوى أن الإخوانى يحيى موسى يحمل الجنسية المصرية التى لا يشرف الدولة المصرية أن يكون مثل هذا الخائن يحملها، ما يحق معه للطاعن بوصفه مواطنًا مصريًا التقدم لقضاء مصر بطعنه مطالبًا بإسقاط الجنسية عن الإرهابى يحيى السيد إبراهيم موسى مخطط ومنفذ عملية اغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات.

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