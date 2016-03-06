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تنظيف حوض الاستحمام بـ5 خطوات

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لا يعتبر تنظيف حوض الاستحمام أمراً معقداً، خصوصاً اذا اتبعت الخطوات الآتية:

1. ارتدي القفازات المطاطية، لحماية يديك من أي مواد ضارة.

2. أزيلي جميع الأشياء حول حوض الاستحمام، لا سيما عبوات "الشامبو" والصابون والليف وفراشي الأسنان والمناشف، قبل أن تباشري عملية التنظيف.
3. افركي أرضية الحوض بالخل الأبيض المخفّف بالماء.
4. نظفي البالوعة من خلال إضافة ربع فنجان من "البايكينج صودا" والقليل من الماء الساخن، مع الحرص على ترك الخليط لنصف ساعة.
5. وأخيراً، اشطفي الحوض بالماء البارد، واتركيه ليجفّ.

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