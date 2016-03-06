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مقتل 15 عنصرا من داعش فى اشتباكات بسوريا

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مقتل 15 عنصرا من داعش فى اشتباكات بسوريا مقتل 15 عنصرا من داعش فى اشتباكات بسوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان فى بريطانيا الأحد، أن 42 قتلوا يوم أمس بينهم 12 من قوات النظام السورى والمسلحين الموالين لها، و15 عنصرا من تنظيم داعش الارهابى فى اشتباكات وقصف جوى بريف حماة الشرقى بسوريا.

وأوضح المرصد أن 15 عنصرا داعشيا قتلوا فى ريف حماة الشرقى خلال اشتباكات مع قوات النظام السورى، والضربات الجوية التى استهدفت المنطقة.

كما قتل 11 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال قصف واشتباكات مع تنظيم داعش على طريق أثريا – السلمية بريف حماة الشرقى، فى حين قتل عنصر من قوات النظام اثر استهداف تمركزه من قبل التنظيمات المعارضة الأخرى عند اطراف بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية.
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