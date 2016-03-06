روسيا: وقف إطلاق النار فى سوريا تم انتهاكه 15 مرة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد، أن وقف إطلاق النار فى سوريا تم انتهاكه 15 مرة على مدار 24 ساعة الأخيرة. جاء ذلك فى بيان نقلته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية عن موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكترونى.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا دخل حيز التنفيذ منتصف مساء السبت الموافق 27 فبراير الماضى بموجب خطة روسية أمريكية التزمت بها أغلب فصائل المعارضة السورية، وذلك دون أن تشمل الهدنة تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات المدرجة فى قائمة مجلس الأمن الدولى للإرهاب.

من ناحية أخرى أكد مراقبون غربيون مستقلون أن عدد الضحايا المدنيين للغارات الجوية للدول الغربية ضد مقاتلى "داعش" سيتخطى ألف قتيل "خلال أيام"، فى الوقت الذى يواجه فيه رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، ضغوطا متصاعدة لاحترام تعهده بإعلام البرلمان بتأثير المساهمة العسكرية البريطانية فى الحرب على "داعش".

وكشفت منظمة "إير ورز" غير الحكومية، فى بيانات عرضتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها الالكترونى، أن 967 مدنيا عراقيا وسوريا قُتلوا جراء الغارات الجوية التى تشنها الـ12 دولة من دول التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش"، وهى الأرقام التى وصفها البرلمان البريطانى، الأسبوع الماضى، بالـ"معقولة"... وأوضح مصدر بالمنظمة أن الرقم سيتخطى الألف قتيل "خلال أيام".

وكان كاميرون قد تعهد بعد تصويت البرلمان البريطانى بالسماح للقوات الجوية البريطانية بشن غارات فى سوريا، مطلع ديسمبر الماضى، بإعطاء النواب "تحديثات ربع سنوية" حول هذا الأمر، لكن الأشهر الثلاثة اللاحقة شهدت قيام وزير الخارجية فيليب هاموند ووزيرة التنمية الدولية جاستين جرينينج، بإطلاع النواب فقط على تطورات الموقف فى سوريا والعراق، دون نتائج الحملة العسكرية البريطانية على وجه التحديد.

ويصر النواب البريطانيون على أن كاميرون كان قد أفاد بأن "التحديثات" ستكون متعلقة بالحملة العسكرية بما فيها عدد الغارات الجوية والضحايا المدنيين والنجاح فى صد "داعش"- وليست حول الموقف الدبلوماسى أو الإنسانى فى المنطقة.

وبينما تشدد الحكومة على أن الغارات الجوية البريطانية فى سوريا والعراق لم تقتل مدنيا واحدا، وضع عضو اللجنة المختصة بأنشطة الطائرات بدون طيار فى مجلس اللوردات الأسبوع الماضى، تعديلا من شأنه أن يجعل الكشف عن أعداد الضحايا المدنيين كل ثلاثة أشهر شرطا قانونيا.

ووفقا للإندبندنت، فقد شنت بريطانيا 591 غارة جوية فى العراق و36 فى سوريا، ورغم التقديرات المعلنة للضحايا المدنيين، تزعم 11 من دول التحالف الـ12 من بينها المملكة المتحدة- أن هجماتها لم تتسبب فى سقوط ضحايا مدنيين.

ويُقدّر عدد القتلى من المدنيين جراء الغارات الجوية التى تشنها الطائرات الروسية وحدها بنحو 2900.

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