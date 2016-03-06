308 ملايين دولار عائدات «اقتصاد الجنس» في إسرائيل

تمثل الدعارة والجنس في إسرائيل قطاعاً اقتصادياً تفوق إيراداته السنوية 308 ملايين دولار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية انسا، نقلاً عن أول دراسة رسمية إسرائيلية من نوعها نُشرت نتائجها في تل أبيب.

وأوضحت الوكالة أن الدراسة التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن، كشفت امتهان ما يتراوح بين 11.4 ألف و12.7 ألف إسرائيلي، الدعارة والجنس، في إسرائيل سنة 2014.

وكشفت الدراسة أن أغلبية المتورطين في هذا النشاط نساء بنسبة 95% في حين يُمثل الذكور 5%.

وقالت الدراسة إن كل عاملة أو عامل جنس، قدم في المتوسط خدماته الجنسية لحوالي 660 زبوناً في 2014.