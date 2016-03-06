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الناتو يمدد مهمته في بحر إيجة لمنع تهريب المهاجرين إلى أوروبا

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الناتو يمدد مهمته في بحر إيجة لمنع تهريب المهاجرين إلى أوروبا الناتو يمدد مهمته في بحر إيجة لمنع تهريب المهاجرين إلى أوروبا

حلف الناتو

أعلن حلف الناتو أنه سيعمل على تمديد مهمته في بحر إيجة، للحيلولة دون تهريب المهاجرين إلى اليونان وإلى أوروبا، لافتا إلى أن هذه المهمة تضمنت تعاونا أكبر مع الوكالة الأوروبية لحماية الحدود “فرونتكس”.

ونقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج قوله اليوم الأحد إن التحالف سيعمل الآن داخل المياه الإقليمية لكل من اليونان وتركيا.

وأضاف ستولتنبرج أن المزيد من السفن ستسلك طريقها إلى شرق البحر المتوسط، لتنضم إلى تلك المتواجدة فعليا، مشيرا إلى أن فرنسا ستشارك بسفينة حربية واحدة.

وأوضح أن التحالف قام أيضا بوضع خطط بشأن كيفية التعاون مع وكالة فرونتكس لحماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتعد منطقة البحرية – الممتدة بين اليونان وتركيا – منطقة رئيسية لعمليات التهريب، حيث ظل المهربون يجلبون عشرات الآلاف من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

أ ش أ

 

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