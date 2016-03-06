غدًا.. انطلاق القمة العالمية لصناعة الطيران بأبوظبي

توافد رواد قطاعات النقل الجوي وصناعة الطيران والفضاء والدفاع حول العالم إلى أبوظبي هذا الأسبوع للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من القمة العالمية لصناعة الطيران، التي ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” يومي 7-8 مارس الجاري.

وتمثل القمة جانباً من أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء الذي يقام تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وستستضيف القمة حوالي 1000 من كبار المسؤولين وأكثر من 140 إعلامياً من 59 دولة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات العاملة في قطاعات صناعة الطيران والنقل الجوي والفضاء والدفاع.