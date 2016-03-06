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متهم باغتيال النائب العام: توجهت لغزة لتلقي تدريبات عسكرية وتصنيع القنابل

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متهم باغتيال النائب العام: توجهت لغزة لتلقي تدريبات عسكرية وتصنيع القنابل متهم باغتيال النائب العام: توجهت لغزة لتلقي تدريبات عسكرية وتصنيع القنابل

المتهمين باغتيال بركات النائب العام السابق

 

اعترف المتهمون باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بتريبهم على يد حركة حماس، حيث اعترف المتهم محمود الأحمدي عبد الرحمن -الاسم الحركي “محمدي”- أنه تلقى تكليف من الإخواني الهارب بتركيا د. يحيى موسى الذي تعرف عليه عن طريق الإخواني “سعيد المنوفي”، والإخواني “شمس” والذي كان يتعامل معه تحت اسم حركي “خالد” وكلفه بالذهاب إلى غزة لتلقى دورة تدريبية في معسكرات حماس.

وقال المتهم إنه توجه إلى غزة عن طريق مهربين من الانفاق واستمر في الدورة شهر ونصف وهناك التقى بأبو ياسر، وأبو حذيفة، وأبو عمر، وأبوعمر ضابط مخابرات تابع لحركة حماس وهناك تلقى دورة تدريبية في التكتيكات العسكرية وحرب العصابات وصناعة المتفجرات من المواد ثنائية الاستخدام وتركيب الدوائر الكهربائية وتفخيخ السيارات. وأضاف المتهم، أنه لم يتمكن من العودة إلى إلا بعد 3 شهور بسبب وجود صعوبة في التسلل عبر الانفاق.

واعترف المتهم محمد أحمد سيد إبراهيم الاسم الحركي “كامل ابوعلي” أنه تلقى تكليف من الإخواني الهارب في تركيا د. يحيى موسى بأن يتوجه إلى غزة لتلقي تدريبات عسكرية في حرب العصابات وتقنيات تصنيع العبوات المتفجرة.

 

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