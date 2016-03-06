صور| وزير الشباب والرياضة يشهد الحفل الختامي لعروض شباب الجامعات في الأقصر

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر مساء اليوم الأحد، الحفل الختامي للعروض الرياضية لشباب الجامعات المصرية والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 7 مارس الجاري بمحافظة الأقصر.

وقدم شباب الجامعات مجموعة من العروض الرياضية بصالة المغطاة لألعاب النزال بنادي المدينة المنورة، قدموا خلالها لوحة فنية تعبر عن مدى حبهم وولائهم لمصر.

وأشاد وزير الرياضة بمستوى العروض الرياضية المقدمة من شباب الجامعات والتي كانت بمثابة رسالة في حب مصر وجاءت تحت شعار”بالرياضة .. شبابنا أحلى” مشيرا إلى أن هذا العام هو عام الشباب المصري برعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الوزارة لشباب مصر والعمل على تنفيذ الأنشطة المتنوعة لهم بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات.

ومن جانبه، أعرب محمد بدر محافظ الأقصر عن سعادته الكبيرة بحضور وزير الشباب والرياضة لمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت في وقتها المناسب للإطلاع على كافة المنشآت الشبابية والرياضية والعمل على تطويرها، موجهًا الشكر والتقدير لشباب مصر المتميزين والمشاركين في هذه التظاهرة والاحتفالية الرياضية الكبرى التي كانت من أهم اهدافها دعم السياحة بالمحافظة. وحضر العروض كل من محمود الحلو المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، الدكتور إبراهيم خليل وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، ورمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومارجريت فتحي الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، وابتسام كامل مدير عام النشاط الطلابي.