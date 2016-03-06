إزالة تعديات على 8500 متر أملاك دولة بمركز باريس في الوادي الجديد

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس خلال حملة مكبرة من إزالة التعديات على أملاك الدولة بالزراعة جنوب مدينة باريس.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من رئيس مباحث مركز شرطة باريس يفيد تنفيذ قراري إزالة لتعديات بالزراعة والتجريف على أملاك دولة.

وقال المهندس عادل عباس، رئيس مركز باريس، إنه تم تنفيذ القرارين رقم 13 و14 لسنة 2015، والخاص بإزالة التعديات على ثمانية آلاف وخمسين متر مربع بقرية المكس البحري، تعديات على أراضي الدولة.

وأضاف «عباس»، أن القرار تنفذ بالقوة الجبرية والتعاون مع رجال الشرطة، نظرًا لامتناع المخالفين عن التنفيذ من ذاتهم، مما استلزم التدخل بقوة لتنفيذ القانون والحفاظ على أملاك لدولة.