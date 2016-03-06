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بالصور.. جامعة دمنهور تنظم ندوة تثقيفية عن دور الشباب فى حماية الامن القومى

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بالصور.. جامعة دمنهور تنظم ندوة تثقيفية عن دور الشباب فى حماية الامن القومى بالصور.. جامعة دمنهور تنظم ندوة تثقيفية عن دور الشباب فى حماية الامن القومى
نظمت اليوم جامعة دمنهور ندوة تثقيفية تحت عنوان دور الشباب فى حماية الأمن القومى
>شارك فى الندوة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور واللواء عادل العمدة الخبير الاستراتيجى بأكاديمية ناصر العسكرية وعدد كبير من اساتذة وطلاب الكليات المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور على ضرورة توحيد صفوف كافة فئات الشعب المصرى لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة خاصة قوى الإرهاب،
>مضيفا أن الشباب له دور قوى للحفاظ الأمن القومى من خلال تنمية وعيه وعدم الانجراف وارء الدعوات الهدامة التى تريد تدمير البلاد.

وقال اللواء عادل العمدة الخبير الاستيراتيجى بأكاديمية ناصر العسكرية ان تتعرض لحرب خفية من اجل تدمير البلاد لعربية بأكملها ، مضيفا ان دول الغرب وخاصة امريكا واسرائيل تحاول بكل امكانيتها اختراق المجتمع المصرى خاصة الشباب عن طريق تصدير الافلام الاباحية وتهريب المخدرات واشاعة الاخبار الكاذبة.

ندوة تثقيفية عن دور الشباب فى حماية الامن القومى (1)

ندوة تثقيفية عن دور الشباب فى حماية الامن القومى (2)

ندوة تثقيفية عن دور الشباب فى حماية الامن القومى (3)

ندوة تثقيفية عن دور الشباب فى حماية الامن القومى (4)


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