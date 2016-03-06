أخبار عاجلة

8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - يوفنتوس يواصل الدهس.. هزم أتالانتا وقطع خطوة جديدة نحو اللقب

Google+ Print
بالفيديو - يوفنتوس يواصل الدهس.. هزم أتالانتا وقطع خطوة جديدة نحو اللقب بالفيديو - يوفنتوس يواصل الدهس.. هزم أتالانتا وقطع خطوة جديدة نحو اللقب

(إفي): واصل يوفنتوس انتصاراته في الدوري الإيطالي بعدما عاد بفوز صعب من عقر دار أتالانتا بهدفين نظيفين يوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى "البيانكونيري" الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب "أتلتي أتزوري" معقل أتالانتا متقدما بالهدف الذي أحرزه المدافع أندريا بارزالي في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني أكد الجابوني الشاب، ماريو ليمينا، الفوز قبل النهاية بأربع دقائق.

وجاء الهدف الأول إثر ركلة ركنية لعبها باولو ديبالا قابلها المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بتمهيد رائع بالرأس لبارزالي المتقدم داخل المنطقة ليحول الكرة بقدمه داخل الشباك.

وبعد مجمهود فردي رائع من ليمينا الذي راوغ أكثر من لاعب، سدد كرة قوية من أمام المنطقة بوجه القدم استقرت داخل شباك ماركو سبورتييلو.

وقطع فريق "السيدة العجوز" بهذه النتيجة خطوة أخرى نحو الحفاظ على لقب الإسكوديتو الخامس على التوالي، والثاني والثلاثين في خزائنه، بعدما رفع رصيده لـ61 نقطة في الصدارة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن الوصيف نابولي.

في المقابل، تجمد رصيد أتالانتا عند 30 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا