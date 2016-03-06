بالفيديو - يوفنتوس يواصل الدهس.. هزم أتالانتا وقطع خطوة جديدة نحو اللقب

(إفي): واصل يوفنتوس انتصاراته في الدوري الإيطالي بعدما عاد بفوز صعب من عقر دار أتالانتا بهدفين نظيفين يوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى "البيانكونيري" الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب "أتلتي أتزوري" معقل أتالانتا متقدما بالهدف الذي أحرزه المدافع أندريا بارزالي في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني أكد الجابوني الشاب، ماريو ليمينا، الفوز قبل النهاية بأربع دقائق.

وجاء الهدف الأول إثر ركلة ركنية لعبها باولو ديبالا قابلها المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بتمهيد رائع بالرأس لبارزالي المتقدم داخل المنطقة ليحول الكرة بقدمه داخل الشباك.

وبعد مجمهود فردي رائع من ليمينا الذي راوغ أكثر من لاعب، سدد كرة قوية من أمام المنطقة بوجه القدم استقرت داخل شباك ماركو سبورتييلو.

وقطع فريق "السيدة العجوز" بهذه النتيجة خطوة أخرى نحو الحفاظ على لقب الإسكوديتو الخامس على التوالي، والثاني والثلاثين في خزائنه، بعدما رفع رصيده لـ61 نقطة في الصدارة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن الوصيف نابولي.

في المقابل، تجمد رصيد أتالانتا عند 30 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.

شاهد الأهداف