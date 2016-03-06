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بالفيديو - ساسولو يضرب ميلان ومفاجأة لفروسينوني

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بالفيديو - ساسولو يضرب ميلان ومفاجأة لفروسينوني بالفيديو - ساسولو يضرب ميلان ومفاجأة لفروسينوني

(إفي): على ملعب "تريكولوري" سقط ميلان في فخ الهزيمة أمام مضيفه ساسولو بثنائية مقابل لاشيء.

وأنهى أصحاب الأرض شوط المباراة الأول متقدمين بهدف نظيف عبر ألفريد دونكان في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، أمن نيكولا سانسوني نقاط المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 72.

وارتفع رصيد ساسولو للنقطة 44 يأتي بها في المركز السابع، فيما تجرع الروسونيري مراره الهزيمة السابعة له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز السادس.

شاهد الأهداف

وأنهى جنوى مباراته التي استضاف فيها إمبولي على ملعب "لويجي فيراريس" بالفوز بهدف مقابل لاشيء.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح لوكا ريجوني باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 ، ليرتفع رصيد جنوى للنقطة 31 يحتل بها المركز الرابع عشر.

في المقابل، توقف رصيد إمبولي عند 34 نقطة ويأتي في المركز الحادي عشر.

وخيم التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع بولونيا بضيفه كاربي على ملعب "ريناتو دالارا" معقل الأول.

وأضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصحب لبولونيا 36 ويأتي تاسعا، فيما يقبع كاربي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير وفي جعبته 22 نقطة.

وسيسدل الستار على الجولة مساء اليوم بالمواجهة التي سيستضيف فيها إنتر ميلانو نظيره باليرمو على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل النيراتزوري.

وحقق فروسينوني مفاجأة كبيرة بعدما فاز على ضيفه العريق أودينيزي يثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول "ماتوسا".

وأحرز الفريق الصاعد حديثا للكالتشو هدفا في كل شوط حيث وضعه دانييل شيوفاني في المقدمة مبكرا وبعد مرور 12 دقيقة من صافرة البداية.

وفي الشوط الثاني، ضاعف ليوناردو بلانشارد النتيجة في الدقيقة 60.

وأصبح رصيد فروسينوني بعد هذا الفوز 26 نقطة ولكنه ما زال يقبع في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في المركز السادس عشر ويقترب أكثر من مناطق الخطر.

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فيديو اليوم السابع

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