بالفيديو - امسكوا الحصان .. برشلونة يدهس إيبار برباعية

(إفي): واصل برشلونة مسيرة الانتصارات بالفوز على مضيفه ايبار برباعية نظيفة في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني على ملعب ايبوروا.

واستمر برشلونة بهذه الطريقة في معاندة الهزيمة حيث تعد هذه المباراة الـ36 على التوالي بكل المسابقات التي لا يعرف فيها النادي الكتالوني طعم الخسارة.

وسيطر برشلونة على مجريات المباراة، وإن كان الشوط الأول شهد بعض الفرص الخطيرة للفريق الباسكي ولكنه لم يتمكن من استغلالها.

وبهذا الفوز وصل برشلونة إلى النقطة 72 ليواصل تصدره لليجا بفارق 11 نقطة عن أتليتكو مدريد الوصيف أقرب منافسيه والذي سيحل الليلة ضيفا على فالنسيا بملعب ميستايا في مباراة صعبة.

من جانبه تجمد رصيد ايبار عند 36 نقطة في المرتبة الثامنة.

تمكن البرسا من التقدم من أول فرصة (ق8) بكرة ذكية بدأت من ميسي نحو سواريز أعقبتها عرضية أرضية متقنة من الأوورجوائي ليحولها منير الحدادي بسهولة لداخل الشباك.

كاد سواريز يضيف الهدف الثاني (ق10) عقب بينية من جوردي ألبا انطلق لها الأوروجوائي وسدد فوق القائم.

نفذ ايبار كرة خطرة (ق12) كادت تأتي بهدف التعادل بعرضية حولها قلب الدفاع ايفان راميس برأسه فوق العارضة.

كاد برشلونة يسجل (ق31) مجددا بعد مراوغة رائعة من ميسي تلتها تمريرة في غاية الذكاء للحدادي الذي تعامل مع الكرة بشكل سيء ليسددها بعيدة عن المرمى.

رد ايبار (ق32) بفرصة خطيرة كاد يدرك منها التعادل بعرضية سددها اسكالانتي من مرة واحدة لتمر بجوار القائم.

لاحت للنادي الباسكي فرصة خطيرة (ق39) بعد قطع جيد للكرة وعرضية أرضية لمست سرجيو بوسكيتس لاعب ارتكاز برشلونة لتمر بجوار القائم وتخرج ركنية لصالح ايبار.

أضاف ميسي الهدف الثاني للنادي الكتالوني (ق41) بعد مرتدة وسط تردد مدافعي ايبار في التدخل معه ليسددها أرضية وتعانق الشباك.

مع بداية الشوط الثاني استمرت سيطرة برشلونة على مجريات المباراة وسط نشاط من ميسي الذي كاد يسجل (ق54) لولا ابعاد الدفاع للكرة من أمامه داخل منطقة الجزاء.

حصل ميسي (ق74) على ركلة جزاء عقب لمسة يد من راميس مدافع ايبار تقدم لها الأرجنتيني ليحرز الهدف الثالث.

سجل سواريز الهدف الرابع لبرشلونة عقب تمريرة علوية من سيرجي روبرتو حيث راوغ الدفاع وسددها لتسكن الشباك بشكل جميل (ق84) ليصبح على بعد هدف من متصدر هدافي الليجا في الوقت الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ثالث فرق الليجا.

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