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بالفيديو - مارسيليا يواصل نزيف النقاط بتعادل صعب أمام تولوز

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بالفيديو - مارسيليا يواصل نزيف النقاط بتعادل صعب أمام تولوز بالفيديو - مارسيليا يواصل نزيف النقاط بتعادل صعب أمام تولوز

(إفي): واصل مارسيليا عروضه الباهتة هذا الموسم وسقط مجددا في فخ التعادل على أرضه أمام تولوز بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

تقدم وسام بن يدر للضيوف على ملعب فيلودروم (ق55) لكن مارسيليا أدرك التعادل قبل نهاية اللقاء بربع ساعة بهدف من نيران صديقة سجله البرازيلي صوماليا.

والتعادل هو الـ13 لمارسيليا هذا الموسم، ليعد أكثر فرق الليج آ التي حققت تعادلا هذا الموسم إلى جانب ليل، ليرفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة ليرتقي للمركز الثالث عشر، بعد ثالث تعادل له على التوالي.

أما تولوز فيظل في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 23 نقطة، حيث ما زال صائما عن الانتصارات لتاسع مباراة تواليا.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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