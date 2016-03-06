السيسى يستعرض مع رئيس الوزراء مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان وشبكة الطرق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث بعض الملفات المكلفة بها الحكومة فى الفترة المقبلة.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والمهام التى ستضطلع بها شركة تنمية الريف المصرى التى تعد المطور الرئيسى للمشروع.

وأكد الرئيس ضرورة العمل على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالبدء فى تنفيذ المشروع، مؤكداً على أهمية توفير الدعم اللازم لشركة تنمية الريف المصرى الجديد حتى تتمكن من تنفيذ مهامها، مع أهمية الاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا المجال.

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تنفيذ مشروعات الشبكة القومية للطرق، حيث وجه الرئيس بزيادة معدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالانتهاء فى المواعيد المحددة.

كما تم تناول ملف الاسكان الاجتماعى لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودى الدخل، وكذا تنفيذ خطط التنمية فى محافظات الصعيد، فضلاً عن الموقف التنفيذى لمشروع مدينة العلمين الجديدة الذى يهدف إلى إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الساحل الشمالى، كما تم استعراض المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء، حيث أشار السيد الرئيس إلى ضرورة الاهتمام بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى ضوء مساهمتها فى الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك الخطوات التى تقوم بها الحكومة للتغلب على المعوقات التى تواجه المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرارات والتوصيات التى اعتمدتها الحكومة لفض 12 منازعة استثمارية لتصل إجمالى المنازعات الاستثمارية التى تم الفصل فيها خلال الأشهر الستة الماضية 168 منازعة استثمارية.

- بالصور.. سامح شكرى يبحث نتائج زيارة السيسى مع نظيرته الإندونيسية فى جاكرتا

- صفحة الرئيس السيسى على "فيس بوك" تنشر صور زيارته لكوريا الجنوبية