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مقتل 14 وإصابة العشرات فى هجوم "إرهابى" فى حلب

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مقتل 14 وإصابة العشرات فى هجوم "إرهابى" فى حلب مقتل 14 وإصابة العشرات فى هجوم "إرهابى" فى حلب
ذكرت وسائل إعلام سورية أن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات اليوم الأحد حينما قصف "إرهابيون" بالمورتر والصواريخ سوقا مزدحمة فى حى سكنى فى مدينة حلب بشمال سوريا.

وقال تلفزيون الحكومى فى خبر مستعجل إن قذائف مورتر أطلقت من أجزاء يسيطر عليها معارضون مسلحون فى مدينة حلب وسقطت فى منطقة الشيخ مقصود.

وهذا الجزء من المدينة تقطنه أغلبية كردية وكان على مدى أسابيع جبهة معارك وقعت بين ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية والمعارضين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من الجزء الشرقى للمدينة.

وأذاعت الوكالة العربية السورية للأنباء هذا النبأ ولكن دونما تفاصيل.
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مصر 365

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