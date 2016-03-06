مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون.. خطأ من الشناوي كاد أن يسجل منه ذئاب الجبل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الزمالك والمقاولون في إطار مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري.

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- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

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ق12 هجمة مرتدة للزمالك يفشل في تسديدها أو التمرير وتضيع بغرابة

ق3: ركلة حرة للمقاولون نفذها محمد سمير مقوسة، خرج الشناوي بشكل خاطيء وكادت الكرة أن تمر من فوق الحارس لكن وضع يده في الكرة قبل أن تعبر خط المرمى.

الثانية 27 عرضية متقنة من عمر جابر في الناحية اليمنى حولها كهربا برأسه لكن علت العارضة.

أحداث اللقاء

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