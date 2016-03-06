كهربا يهدر فرصة تسجيل أسرع أهداف الدوري بعد 19 ثانية

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك فرصة تسجيل أسرع أهداف الفريق هذا الموسم، وذلك ضد المقاولون العرب الأحد.

ويلعب الزمالك ضد المقاولون ضمن الجولة 21 من الدوري المصري.

وشن لاعبو الزمالك هجمة سريعة بعد ركلة بداية اللقاء وصلت لمصطفى فتحي الذي مررها لعمر جابر داخل منطقة الجزاء.

لعب جابر كرة عرضية لكهربا الذي قابلها برأسه فوق المرمى رغم أن حارس المقاولون كان خارج اللعبة وذلك في الثانية 19 من اللقاء.

ويلعب جناح لوزيرن السابق في الخط الأمامي للزمالك بجوار أيمن حفني ومصطفى فتحي، خلف المهاجم الوحيد إيمانويل مايوكا.