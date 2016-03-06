أخبار عاجلة

8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كهربا يهدر فرصة تسجيل أسرع أهداف الدوري بعد 19 ثانية

Google+ Print
كهربا يهدر فرصة تسجيل أسرع أهداف الدوري بعد 19 ثانية كهربا يهدر فرصة تسجيل أسرع أهداف الدوري بعد 19 ثانية

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك فرصة تسجيل أسرع أهداف الفريق هذا الموسم، وذلك ضد المقاولون العرب الأحد.

ويلعب الزمالك ضد المقاولون ضمن الجولة 21 من الدوري المصري.

وشن لاعبو الزمالك هجمة سريعة بعد ركلة بداية اللقاء وصلت لمصطفى فتحي الذي مررها لعمر جابر داخل منطقة الجزاء.

لعب جابر كرة عرضية لكهربا الذي قابلها برأسه فوق المرمى رغم أن حارس المقاولون كان خارج اللعبة وذلك في الثانية 19 من اللقاء.

ويلعب جناح لوزيرن السابق في الخط الأمامي للزمالك بجوار أيمن حفني ومصطفى فتحي، خلف المهاجم الوحيد إيمانويل مايوكا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع