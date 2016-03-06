زملاء شهيد إسعاف سيناء يتساءلون: دمه فى رقبة مين؟

نشر زملاء الشهيد المسعف رضا الشحات، الذى استشهد صباح اليوم الأحد برصاص مسلحين صورا لبدلة الإسعاف الخضراء التى كان يرتديها وهى مخضبة بدمائه، على مواقع التواصل الاجتماعى، وتساءلوا فى رقبة من دم الشهيد.

وكان مسلحون فتحو نيرانهم على سيارة إسعاف أثناء نقل مصابين وشهداء من قوات الأمن من الشيخ زويد لمستشفى العريش، ونقل جثمان شهيد الأسعاف من مشرحة مستشفى العريش لمقابر أسرته بفاقوس فى محافظة الشرقية فى موكب جنائزى شاركت فيه 40 سيارة إسعاف بشمال سيناء.

وترأس اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وفدا رافق الجثمان شهيد الأسعاف المسعف رضا الشحات لتشييع جثمانه فى مسقط رأسه بفاقوس شرقية وتقديم واجب العزاء .

>ورافق المحافظ وفد العاملين فى مرفق إسعاف شمال سيناء .

ونقل الجثمان ملفوفا فى علم مصر، ورافقه شقيقه الذى حضر من الشرقية لاستلام الجثمان بعد تصريح النيابة بدفنة، وأحاطت بسيارة الأسعاف التى نقلت الجثمان، سيارت إسعاف شمال سيناء وسارت جميعها على الطريق الدولى العريش القنطرة فى موكب جنائزى مهيب، وعلى واجهة السيارت لصقت صورة الشهيد وصفته.

وكان مصدر طبى بشمال سيناء، ظهر أعلن ظهر اليوم استشهاد رضا الشحات، سائق سيارة إسعاف متأثرا بإصابته بطلق نارى أثناء نقله للشهيدين ومصاب من قوات الأمن من منطقة الشديدة جنوب الشيخ زويد اليوم. ووصل المصاب مستشفى العريش فى حالة حرجة، وتجمع زملائه من المسعفين أمام المشرحة فى حالة غضب، مؤكدين أنهم سيواصلون عملهم رغم كل التحديات.

وصرحت نيابة شمال سيناء، بدفن جثمان الشهيد المسعف، فيما نعت مديرية الصحة بشمال سيناء الشهيد فى بيان جاء فيه، "بالغ الحزن والأسى على فقدان الشهيد المسعف رضا الشحات الذى استشهد بإطلاق رصاص من قبل مسلحين أثناء نقلة إحدى الحالات الحرجة لعدد من الجنود المصابين من مدينة الشيخ زويد". وسادت حالة من الغضب بين زملاء الشهيد الذين أكدوا أنه شخص بسيط وأب لثلاثة أطفال، جاء من االشرقية للعمل بسيناء، وكان حريصا على أن يتواجد فى مكان الأحداث لنقل المصابين بشكل إنسانى. وجاء الحادث بعد 3 أيام من حادث تعرض مسعف وسائق لإطلاق النار عليهم، أثناء نقلهم مصابين من موقع استهداف آلية أمنية بوسط سيناء، والتى نقلوا عل إثرها لمستشفى السويس، وتماثلوا للشفاء، وسبقها تعرض سيارة إسعاف لإطلاق النار عليها فى منطقة الخروبة شرق العريش، أثناء نقل مصابين من قوات الأمن ونجاة طاقمها.

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- استشهاد مسعف برصاص إرهابيين جنوب الشيخ زويد