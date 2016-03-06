بالصور..وزير الشباب والرياضة فى جلسة مصارحة مع شباب الجامعات المتخصصة بالأقصر.. ويؤكد: مهمتنا دعم البنية التحتية ولا نتدخل فى الاتحادات أوالأندية.. دعمنا نادى أسوان وعليهم توفيق أمورهم وسد الاحتياجات

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم، 1100 شاب وفتاة المشاركين فى الاحتفالية الرياضية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية والكليات المتخصصة التى تنظمها الوزارة بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 3 وحتى 7 مارس الجارى، وعقد اللقاء فى قاعة المؤتمرات بالكرنك بمحافظة الأقصر تحت عنوان اللقاء الرياضى للعروض الرياضية بحضور محمد بدر محافظ الأقصر.

وبدأ الوزير حديثه عن إعلان السيد الرئيس لهذا العام عاماً للشباب المصرى، والقرارات المتعلقة بتخصيص 200 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، و140 ألف وحدة سكنية للشباب، ومشروع المليون ونصف مليون فدان والذى يخصص منه جزءاً للشباب، بالإضافة إلى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومنتدى الحوار الوطنى، ودورى المدارس الرياضى.

كما أوضح عبد العزيز حرص الوزارة على اكتشاف المواهب المتنوعة من طلاب الجامعات المصرية من خلال مسابقة إبداع التى تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالى. وأكد حرص الوزارة على دعم أية اتحاد رياضى داخل الجامعات المصرية لإقامة الأنشطة الرياضية فى مختلف الجامعات المصرية على مدار العام.

وفتح عبد العزيز باب الحوار مع الشباب المشاركين الذين طرحوا العديد من التساؤلات أبرزها تمثل فى دور وزارة الشباب نحو دعم الصناديق الرياضية بالجامعات المصرية، وزيادة الدعم المقدم للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الوجه القبلى، والجوائز المقدمة للطلاب المتميزين رياضياً.

وأوضح وزير الشباب فى أجوبته على استفسارات الشباب المشاركين أن مشروع الملاعب الرياضية الذى تنفذه الوزارة لتطوير مراكز الشباب تم إنجاز العدد الأكبر منه فى محافظات الوجه القبلى ليتاح لأبناء الصعيد ممارسة الرياضة بتلك المراكز دون عوائق، لافتا أن أكبر مدينة شبابية فى مصر تقع فى الأقصر وأن الوزارة حريصة على دعم كل مراكز الشباب فى جميع المحافظات، موضحاً أن الوزارة تحرص على دعم الأندية الرياضية من خلال رفع كفاءة وتطوير البنية الإنشائية بها لخدمة أعضائها ومنها على سبيل المثال إنشاء نادى اجتماعى للنادى الإسماعيلى.

وحول أزمة الجمهور بالملاعب المصرية، صرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بأن الجمهور سيعود قريباً للمدرجات بالملاعب المصرية، ولكنه سيكون بوضع ضوابط وقواعد مشددة تحفظ حقوق ودخل أكثر من 6.8 مليون مواطن من المنتفعين من كرة القدم وأسر العاملين بها، مضيفاً أنه لا يسعد بمشهد المدرجات وهى خاوية من الجمهور الذى يعتبر نبض الكرة المصرية، ولكن بسبب الأزمات الأخيرة التى وقعت فى المدرجات عقب ثورة يناير وما أعقبها من صور للخروج عن القانون، أدى لخسائر كبيرة للعاملين بالقطاع الرياضى خلال الأعوام التى توقف بها الدورى ولم يستكمل فى أزمة الدفاع الجوى وبورسعيد.

وأوضح المهندس خالد عبد العزيز، أنه يسعى لعودة الجمهورة بالاتفاق مع قيادات الأندية وجميع قيادات روابط التشجيع لوضع قواعد إنضباطية كبيرة لضمان خروج المباريات بشكل يليق بالجمهور المصري، حيث أن تلك القواعد تضمن استقرار كرة القدم التى تعتبر مصدر كبير فى الدخل القومي، حيث أنها تخدم أكثر من 6.8 مليون مصرى من أسر وأعضاء وعمال الأندية، ولابد أن يتم حفظ مصادر دخلهم وحقوقهم.

أما عن قضية إنسحاب نادى أسوان الرياضى من الدورى الممتاز لعدم وجود أموال بخزينة النادي، فقال المهندس خالد عبد العزيز أنه سيستمر فى دعم نادى أسوان الرياضى لكونه صاعد جديد للدورى الممتاز وخزينته خاوية على عروشها ويحتاج لمصاريف تنقلات، ولكنه طالب قيادات النادى بضرورة توفير دخل مادى يكفى احتياجات اللاعبين والنادى خلال الموسم الجارى والمقبل حال استمرار اسوان بالدورى.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مهمة وزارة الشباب والرياضة فى أى نادى لا يتبع لأندية الشركات أن يتم تطوير البنية الأساسية كملاعب أو مبانى إدارية وغيرها، ولكن لا يتم صرف أية نقود للفرق، حيث أن الدورى به 18 نادى منها 12 نادى شركات و6 تابعة للدولة وليس الشركات وجميعها توفر إحتياجاتها المالية اللازم للفريق للمنافسة والاستمرار بالدوري.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، أنه يتحتم على مسئولى وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ضرورة البحث بكل قوة عن مصادر دخل قوية تساعدهم خلال المرحلة المقبل، خاصة وأن النادى يقدم عروض جيدة للغاية بالدورى تحمس الجميع على التعامل مع النادى وجلب أموال تدفعهم للأمام.

ورداً على سؤال أحد الطلاب بكثرة إهانات مرتضى منصور لرموز الرياضة وعدم رد الوزارة عليها، قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة ليس دورها أن تقوم بمعاقبة أو محاسبة كل مسئول أو رئيس نادى على كل كلمة يقولها، ولكن دور الوزارة يأتى عقب دور القضاء حال التقدم بأى بلاغ ضد الشخص.

وأضاف وزير الشباب والرياضة رداً على سؤال الطالب محمد سيد من جامعة المنصورة، خلال لقائه بطلاب ملتقى الجامعات المتخصصة بمحافظة الأقصر، أن دور الوزارة ينحصر فى تلك الأمور بتنفيذ أى حكم يصدر بحق أى مسئول أو رئيس نادى، وأنه حال عدم تطبيقه للحكم سيعزل من منصبه ويحبس عاماً كاملاً.

وعقب انتهاء اللقاء توجه المهندس خالد عبد العزيز إلى نادى الأقصر الرياضى وافتتح حمامين للتدريب داخل النادي، وتفقد النادى الكبير والملعب الخماسى بنادى الاقصر، وشهد تدريب لناشئين الأقصر، كما توجه لنادى المدينة المنورة، وشهد عروض لعدد من الجامعات المتخصصة المتواجدة بمحافظة الأقصر خلال فعاليات عام الشباب الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمقر نادى المدينة المنورة بالأقصر.

وحضر العروض التدريبية للطلاب محافظ الأقصر محمد بدر وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وشملت العروض جامعات السويس وبنى سويف والسادات والمنصورة وغيرها من الجامعات المشاركة فى تلك العروض الفنية واللياقة البدنية، وانتقل عقب ذلك لحضور افتتاح الملعب الأوليمبى لمحافظة الأقصر، ومن المقرر أن يتوجه مساء اليوم لحضور حفل اختتام بطولة التايكندو بالصالة المغطاة بالمدينة المنورة، ويتفقد مقر مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة والتى سيتم افتتاحها قريباً.

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