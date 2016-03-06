القبض على عنتيل جديد بالشرقية بعد تداول فيديوهات إباحية له بين الأهالى

ألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على عنتيل جديد عقب تدوال فيديوهات جنسية له بين الأهالى، و تحرر محضر بالواقعة برقم 229 لسنة 2016 إدارى مركز أبو عمر وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بانتشار مقاطع فيديو جنسى لموظف بين أهالى مركز منشأة أبو عمر بالشرقية، و تم تشكيل فريق بحث حيث تم التوصل إلى الشخص الذى ظهر بالفيديوهات المتداولة، وتم القبض عليه والتحفظ على فلاشة بها المقاطع الجنسية، وجارى عرضه على النيابة.

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