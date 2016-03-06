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القبض على عنتيل جديد بالشرقية بعد تداول فيديوهات إباحية له بين الأهالى

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القبض على عنتيل جديد بالشرقية بعد تداول فيديوهات إباحية له بين الأهالى القبض على عنتيل جديد بالشرقية بعد تداول فيديوهات إباحية له بين الأهالى
ألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على عنتيل جديد عقب تدوال فيديوهات جنسية له بين الأهالى، و تحرر محضر بالواقعة برقم 229 لسنة 2016 إدارى مركز أبو عمر وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بانتشار مقاطع جنسى لموظف بين أهالى مركز منشأة أبو عمر بالشرقية، و تم تشكيل فريق بحث حيث تم التوصل إلى الشخص الذى ظهر بالفيديوهات المتداولة، وتم القبض عليه والتحفظ على فلاشة بها المقاطع الجنسية، وجارى عرضه على النيابة.


>- القصة الكاملة لـ"عنتيل الشرقية".. المتهم صور نفسه فى أوضاع مخلة مع 7سيدات داخل شقة الزوجية.. زوجته شاهدته فى فيديو مع ساقطة فسلمت الأسطوانة للشرطة وطلبت الطلاق.. والنيابة تقرر حبسه بتهمة الفجور

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مصر 365

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