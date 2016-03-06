"العليا للانتخابات" تطالب المرشحين على مقعد عكاشة بفتح حساب بنكى للدعاية

طالب المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، الراغبين فى الترشح على مقعد دائرة طلخا ونبرو بالدقهلية بضرورة فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، وذلك لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية،والمقدر بـ500 الف جنية للمرشح الواحد وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وأضاف "مروان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن اللجنة حددت محكمة المنصورة الابتدائية لتلقى اوراق ترشيح الراغبين فى الترشح على مقعد طلخا ونبرو الذى تم اخلائه بسقوط عضوية النائب توفيق عكاشة وذلك خلال الفترة من 8 والى 19 مارس اى لمدة 12 يوم متضمنة كافة المستندات المطلوبة وهى:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

>- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح

>- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

>- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

>- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

>- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

>- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

>- الكشف الطبى البدنى والذهنى وتعاطى المخدرات.

>ـ مستند فتح حساب بنكى باحد البنوك المحددة.

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