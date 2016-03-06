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"اليوم السابع" تحذر من صفحة على "فيس بوك" تستغل اسمها لنشر أخبار كاذبة

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"اليوم السابع" تحذر من صفحة على "فيس بوك" تستغل اسمها لنشر أخبار كاذبة "اليوم السابع" تحذر من صفحة على "فيس بوك" تستغل اسمها لنشر أخبار كاذبة
استغلت صفحة مجهولة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اسم "اليوم السابع" فى نشر أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة.

واستخدم مؤسسو الصفحة المجهولة نفس شكل ولوجو صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل، وهو ما أثار الشك لدى عدد كبير من القراء، ونشرت الصفحة خبر كاذب للإساءة لأحد المطاعم بمدينة المنصورة.

وتحذر "اليوم السابع" قراءها من الأخبار الكاذبة المتداولة على الصفحة، لافتة إلى أن صفحة "اليوم السابع" الرسمية موثقة، وتضم أكثر من 10 ملايين متابع.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.


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