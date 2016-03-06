العليا للانتخابات:إعادة الاقتراع على مقعد عكاشة 25 و26 و27 بالداخل والخارج

أعلن المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها فى دائرة "نبروه وطلخا" على المقعد الفردى الذى تم إخلائه بإسقاط عضوية نائب التطبيع "توفيق عكاشة" من مجلس النواب، ستكون لها إعادة فى حالة عدم اكتمال النصاب القانون للحضور خلال عملية الاقتراع.

وأوضح أن المادة 23 من قانون مجلس النواب نصت على أنه فى "الانتخاب بالنظام الفردى يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة".

وأضاف "مروان" انه فى حال عدم حصول المرشحين المتنافسين فى دائرة طلخا ونبرو على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة ( 50 % من الأصوات الصحيحة + 1 ) فانه سيتم اعادة الانتخابات مرة أخرى خلال يومى 25 و26 أبريل المقبل بالنسبة للمصرين فى الخارج و26 و27 أبريل المقبل بالنسبة للمصرين فى الداخل وذلك بين اعلى اثنين حصلوا على عدد أصوات لتنافسهما على مقعد واحد ويعلن فوز الذى حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة".

كانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قررت إجراء انتخابات تكميلية على مقعد واحد بدائرة طلخا ونبروه، يومى 15 و16 أبريل للمصرين فى الخارج ويومى 16 و17 أبريل لاقتراع المصريين فى الداخل، كما قررت اللجنة فتح باب الترشح للانتخابات فى هذه الدائرة على المقعد الفردى ابتداء من الثلاثاء المقبل 8 مارس ولمدة 12 يوم حتى 19 مارس الجارى.

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