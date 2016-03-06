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بالفيديو..سائق يستوقف محافظ الشرقية قائلا: "أنا دفعت رشوة للمرور عشان اخلص"

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بالفيديو..سائق يستوقف محافظ الشرقية قائلا: "أنا دفعت رشوة للمرور عشان اخلص" بالفيديو..سائق يستوقف محافظ الشرقية قائلا: "أنا دفعت رشوة للمرور عشان اخلص"
استوقف سائق، اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أثناء وضعة حجر أساس كوبرى شرويدة بالزقازيق، يشكو من الفساد والرشاوى المرورية.

وقال السائق موجها حديثة للمحافظة: "أنا دفعت رشوة لناس فى المرور بتخلص يا باشا، أنا سواق بلاقى عليا مخالفات وهمية، فى عربيات بدون نمر بتعمل فى السرقة، والبركة فى حضرتك تمنع عننا الفساد دا".

من جانبه، رد المحافظ عليه قائلا: "قولى مين الناس دول، أنا كل يوم فى الشارع بضبط على الأقل 5 عربيات مخالفة".

كان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى سيارات أعلى مزلقان كوبرى شرويدة والجامعة بمدينة الزقازيق بتكلفة قدرها 185 مليون جنيهاً.

وأكد المحافظ أن الهدف من إنشاء الكوبرى القضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقى شرويدة والجامعة، وفتح المحاور المرورية على الطريق الدائرى بمدينة الزقازيق، وحل مشكلة تقاطعات السكك الحديدية خطى بنها وطنطا مع الطريق الدائرى بمدينة الزقازيق، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ الأعمال بالكوبرى تستغرق 30 شهراً.


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>- محافظ الشرقية يلتقى نواب البرلمان للتعرف على مشكلات دوائرهم فى المحافظة

- محافظ الشرقية يضع حجر الأساس لكوبرى شرويدة بتكلفة 185 مليون جنيه

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