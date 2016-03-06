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حركة فتح: مصر أوقفت مؤامرة خبيثة بعد القبض على مغتالى الشهيد هشام بركات

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حركة فتح: مصر أوقفت مؤامرة خبيثة بعد القبض على مغتالى الشهيد هشام بركات حركة فتح: مصر أوقفت مؤامرة خبيثة بعد القبض على مغتالى الشهيد هشام بركات
قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمى، إنه إذا نهضت نهضت الدول العربية وإذا قسمت مصر ستقسم الدول العربية، مؤكدا أن الشعب المصرى أوقف المؤامرة الخبيثة على الوطن، بعد القبض على المتهمين فى اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات، وكشف تفاصيل المؤامرة الخارجية، مضيفا أن الجيش المصرى هو المدافع الدائم عن سوريا وفلسطين والمملكة العربية .

وذكر المتحدث باسم حركة فتح فى تصريحات تليفزيونية، أن الأغلبية العظمى من حركة فتح ترفض التدخل فى الشئون المصرية، مؤكدا أن الأغلبية العظمى من الجيوش العربية تم تدميرها لمصلحة إسرائيل، وتابع " من يقف مع الجيش المصرى والسيادة المصرية يواجه المؤامرات الخارجية على الدول العربية".


>-الداخلية: هناك خطوات للتعامل مع حماس بعد ثبوت تورطها فى اغتيال هشام بركات

-قيادى بفتح: نساند مصر فى أى إجراء ضد حماس بعد ضلوعها باغتيال النائب العام

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مصر 365

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