شرطة الفجيرة تكثف انتشار الدوريات بمناطق تجمعات المياه

وجه العميد محمد راشد بن نايع نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، في اجتماع عقد اليوم بالقيادة بتكثيف دوريات الشرطة على مستوى الامارة وتركزها في المناطق التي تعرضت سابقا لتجمعات المياه مثل منطقة قدفع ومربح والقرية وسكمكم، استعدادات وتحسباً لأي طارئ، خلال فترة المقبلة التي قد تشهد سقوط امطار حسب الحالة الجوية المتوقعة من المركز الوطني للأرصاد الجوية.

واشار المقدم الدكتور سعيد محمد الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة بشرطة الفجيرة، إلى أنه بالتنسيق مع المركز الوطني الأرصاد الجوية والزلازل حول تغيرات الطقس وتوقعات بهطول امطار غزيرة خلال الايام المقبلة ،جاء الامر بتكثيف جهود وتوزيع دوريات الشرطة على كافة الطرق من أجل سلامة مرتاديها ، وتنظيم عمليات سير ومرور المركبات في الاجواء الماطرة ، موضحاً أن تواجد رجال الشرطة في المواقع المحددة ضرورة لرصد الطرق خصوصاً التي من المتوقع ان تغلق بفعل الامطار والوديان تحسبا لاي طاريء و للمحافظة على سلامة الجمهور.