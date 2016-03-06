فوز أحمد مجان بذهبيتين في معرض اسطنبول الدولي للاختراعات

فاز المخترع والمبتكر الإماراتي أحمد عبدالله مجان خلال مشاركته الدولية السادسة في تحدي معرض اسطنبول الدولي للاختراعات " ايسيف 2016 " بذهبيتين وفضية وبرونزية ليرتفع رصيده إلى 29 جائزة دولية .

وأهدى مجان فوزه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على رعايتهما الكريمة لمسيرة الابداع والتقدم العلمي وروح الابتكار لدى ابناء الامارات .

وأشاد فكري إيشك وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي بمنجزات مجان ..وقال " سعدنا بالفوز الكبير وبتفوق ابناء الامارات وهم يهتمون في محيط اختراعاتهم بالحاجات الانسانية سواء للمسنين او في توفير الأمن والسلامة للجمهور والسائقين ما يعبر عن تفكير عال بستخيرهم العلم والتكنولوجيا لتطوير الخدمات وتسهيل الحياة البشرية".

وعبر البرفسيور حبيب أسان رئيس معهد براءة الإختراعات بتركيا عن فخره واعتزازه بالمخترع الاماراتي احمد مجان الذي تمكن من التفوق على زملائه المشاركين من 26 دولة من مختلف دول العالم من جمعيات المخترعين والجامعات والكليات والمعاهد العليا وباشراف الاتحاد الدولي للمخترعين في جنيف .

وقال الدكتور حقان بايرام رئيس لجنة التحكيم نائب رئيس المؤسسة المنظمة "ان اختراعات مجان يجب ان تسجل وتحفظ عالميا .. فيها من الافكار ما يجعل من مجان ليس ثروة اماراتية بقدر ماهو ثروة بشرية تقدم الخير للجميع مسخرا الافكار الابداعية التي يملكها وتتولد لديه وان الاوان بان يؤسس مجان مركزه الابتكاري الدولي ليستفيد العالم من مدخلاته العلمية في ولوج عالم الابتكار وتسخير موجدات التقنية في تقديم الحلول الذكية في توفير ما يسهل الحياة ويجعلها اكثر بساطة وخاصة لمن تواجههم تحديات الحياة ومعضلاتها".

وبدأ الحفل مساء امس بوصول راعي الاحتفال الى جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة مركز الكونجرس للمعارض لتكريم الفائزين في تحدي معرض اسطنبول الدولي للإختراعات " ايسيف 2016 " .

> وعاش المبتكر الاماراتي احمد مجان لحظات عصيبة خاصة بعد ان قلب الاتراك نظم التكريم ببدأهم تكريم الفائزين في الميداليات البرونزية ثم الفضية ثم الذهبية ليعتلي بعدها المبتكر مجان القاعة متوشحا بعلم الامارات على صدره وبعلم اكبر فوق كتفه .

وكشف مجان عن فوز اختراع الخوذة الرياضية الذكية "سمارت سبورت هيلمت " بالميدالية الذهبية لتحدي معرض اسطنبول العالمي للاختراعات والاختراع لحماية الدراجين الرياضيين وقادة الدراجات الصحراوية وتوفير انظمة الأمن والسلامة والتحكم بهم بعدم ركوبها من غير ارتداء الخوذة وفق تطبيق ذكي ربطه مجان بالخوذة والتي لاقت اقبال وترحيب الزوار بحداثة الفكرة ودورها في تحقيق الامن والسلامة وتوصل لاختراعه الجديد الخوذة الرياضية الذكية والتي تمنع قائد الدراجة من تشغيلها طالما هو لا يلبس الخوذة ما يلزم السائق بالالتزام بها .

وطور احمد مجان من مفاتيح تشغيل الدراجة المرتبط بلبس الخوذة ليكون تشغيل الدراجة من خلال تطبيق في الخوذة الرياضة الذكية وادخل تطويرات عدة ما يجعل الخوذة الذكية تتيح للسائق المتدهور والمصاب وهي مربوطة برأسه من التحدث مع خمسة من اصحابه قد خزن ارقامهم مسبقا من التواصل معهم دون استخدام المتحرك بيده.

واضاف مجان ان هذا الاختراع يدعم جهود برامج الانقاذ والطواري والحفاظ على المصابين في درجات خطورة اقل قبل ان يفقد العديد منهم الوعي نتيجة النزيف او الوفاة لا سمح الله حيث يربط الاختراع في محطات تأجير الدراجات بعدم استطاعة الشباب من تأجير الدراجة دون ا لالتزم بالخوذة الذكية الرياضية حفاظا على لسلامته وسلامة مستخدمي الطريق وبالامكان اضافة وحسب الطلب تطبيق مؤقت لفترة استئجار الدراجة والتحكم بالمدة المؤجر لها.

وفاز مجان بالميدالية الذهبية الثانية لتحدي معرض اسطنبول العالمي للاختراعات والاختراع عن اختراعه للعكاز الذكي للمسنين الذي يساعد كبار السن في التواصل مع ذويهم او الاسعاف المثبت بداخل العكاز المزود بجهز تعقب يعمل بالطاقة الشمسية وجهاز انذار صوتي وجهاز للتبليغ اذا فقد المسن اتزانه ووقع على الارض ليقوم الجهاز بارسال رسالة نصية الى الاسعاف وعدد من الاشخاص المبرمجة ارقامهم لطلب المساعدة والانقاذ.

> وفاز بالميدالية الثالثة وهي الفضية لتحدي معرض اسطنبول العالمي للاختراعات والاختراع جهاز ذكي يتم تركيبه على الدراجات النارية والصحراوية ويقوم هذا الجهاز بالبلاغ وتحديد موقع انقلاب وتدهور المركبة بخمس ارقام مبرمجة مسبقة وان يكون اولها " الاسعاف " ثم اقرب الافراد لسائق المركبة ما يتيح التدخل السريع لاتقاذه وانقاذ مستخدمي الطريق والممر الذي هو به.

وقال مجان انه طور من ابتكاره بربط تشغيله بالطاقة الشمسية فقط وبالامكان شحنه في حال نفاذ البطارية اوتوماتيكيا .. داعيا الى تعميم استخدام هذا الاختراع عند انطلاقة الرحلات البرية وكشف عن تبنيه الشخصي تصنيع هذا الجهاز الجار حاليا ان سعره لن يتجاوز الثمانمائة درهم ليكون في متناول الايدي.

كما فاز مجان بالميدالية الرابعة وهي البرونزية لتحدي معرض اسطنبول العالمي للاختراعات والاختراع وهي الخوذة الذكية لمستخدمي الدراجات الهوائية وتتميز بوجود جهات هاتف متحرك يستقبل المكالمات بدون حاجة لاستخدام اليد في الاتصال والانشغال عن القيادة او ان يكون مصابا بتدهور اوغيره والجهاز مزود بتقنية التعقب وتحديد الموقع الجغرافي وفي حالة وقوع المستخدم من دراجته يتصل الجهاز اوتوماتيكيا بالاسعاف وبقية الارقام المبرمجة مسبقا من قبل مستخدم الدراجة وجميع هذه التقنيات مدعومة بالطاقة الشمسية .

وعلى هامش تحدي معرض اسطنبول الدولي تلقى دعوة من البروفيسور روب اس رئيس الجمعية الهندية للمخترعين للمشاركة في تحدي معرض الهند الدولي والذي سيقام في مدينة بنغلور خلال الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من سبتمبر القادم وباشراف الاتحاد الدولي للمخترعين في جنيف.

وكما تلقى دعوة من البروفيسور ماركو بوباشيه رئيس الجمعية الكرواتية للمخترعين للمشاركة في تحدي معرض اركا الدولي والذي سيقام في مدينة زغرب خلال الفترة من السادس الى التاسع من اكتوبر القادم وباشراف الاتحاد الدولي للمخترعين في جنيف .

وأهدت البروفيسورة برانكا كولر ميجاتوفيتش " البوسنية " مجان شهادة تقدير من المنظمة الاوربية للمخترعات .. معربة عن تقديرها وادارة المنظمة لاهتمامات مجان الانسانية والامنية في حماية الافراد وتسخيره ابتكاراته العلمية في توفير الرعاية والحماية للمسنين .

جدير بالذكر أن منصة المبتكر الاماراتي احمد مجان قد حظيت بتغطية اعلامية وتلفزينية مكثفة من الصحف والقنوات التركية التي اشادت بالمنجز الاماراتي وبالحضور المميز له في التحدي العالمي .

وحرصت الكثير من الوفود الطلابية الدولية والجامعية التركية على زيارة منصة المبتكر احمد مجان وجذب ابتكار الخوذة الريايضة الذكية اعجاب الطلبة وتقديرهم له واثنى المرافقين الاكاديمين على تجارب مجان وابداعاته الناجحة.

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