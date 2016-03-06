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نص العمى ولا العمى كله.. لو مش عايز تبطل سجاير 10 نصائح تخفف ضررها

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نص العمى ولا العمى كله.. لو مش عايز تبطل سجاير 10 نصائح تخفف ضررها نص العمى ولا العمى كله.. لو مش عايز تبطل سجاير 10 نصائح تخفف ضررها
تدخين السجائر عادة لا ينكر أحد خطورتها - حتى المدخن ذاته - وأغلب المدخنين لا يلتفتون لكم نصائح من حولهم ومن الأطباء بالإقلاع عن التدخين، وإذا كان الإقلاع مستحيلا فليكن "نص العمى وليس العمى كله"، ولنحاول تقليل الضرر إذا كان لابد منه حتى نحافظ على ما يمكننا الحفاظ عليه من صحتنا.

وفى السياق أكد الدكتور ياسر بدير - استشارى الحميات والأمراض الباطنة - أن السيجارة الواحدة تحمل آلاف الأخطار الصحية وتجعل المدخن عرضة على المدى البعيد للإصابة بالأمراض الخطيرة.. ويقدم بعض النصائح التى تخفف الضرر الناتج عن كل سيجارة ومنها:

1. ممنوع منعا باتا تدخين السجائر على الريق.

2. توقف عن التدخين تماما قبل النوم على الأقل بنصف ساعة.

3. امتنع عن تدخين السجائر فى الغرفة اللى تنام فيها أو أحد أفراد عائلتك.

4. تخلص من طفى السجائر بمجرد الانتهاء من التدخين.

5. ممنوع التدخين بعد تناول الطعام مباشرة، ويمكنك الانتظار على الأقل ساعة.

6. السكريات تقلل شهوة السجائر، وبالتالى كلما شعرت برغبة ملحة تناول بونبون أو قطعة من الشيكولاتة.

7. تجنب العادة أو المشروب المصاحب للسيجارة، كالشاى أو قراءة الجرائد.

8. التزم بتدخين نوع واحد من السجائر.

9. لا تزيد جرعتك اليومية عن 10 سجائر مهما حدث.

10. يجب أن تمتنع عن التدخين بالمنزل حال وجود الأطفال أو إذا كانت زوجتك حامل.


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