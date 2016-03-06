ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمركز المحلة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، من ضبط تشكيل عصابى من 3 عاطلين مقيمين قرية شبرا بابل دائرة المركز تخصصوا فى سرقة الدراجات النارية، واعترف المتهمون بسرقة دراجة نارية وأرشدوا عن مكان إخفائها.

كانت معلومات قد وردت للرائد محمد البرلسى مركز المحلة بقيام "إبراهيم.ج.إ.ع"، 22سنة، عاطل، وشقيقه "بسام"، 15سنة، عاطل، "محمود.إ.ط"، 18سنة، عاطل، مقيمين بقرية شبربابل – مركز المحلة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، وبعرض المعلومات على اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين تحت إشرافه ضم العميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم أحمد كوهيه مفتش مباحث مركز المحلة وضباط وحدة مباحث المركز، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب واقعة المحضر رقم 9723 جنح مركز المحلة عن بلاغ "رضا.ال.م.ع"، 50 سنة، ربة منزل،مقيمة بقرية منشية الزهراء دائرة المركز بسرقة دراجتها النارية ماركة بجاج – سوداء اللون موديل 2016 شاسيه 66136 - موتور 87511 وتم ضبط الدراجة بإرشاد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وقرر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

- القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى أبوكبير بالشرقية