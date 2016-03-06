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رقيب شرطة متهم بإصابة طفلة أثناء فض مشاجرة ببولاق الدكرور: "أصبتها بالخطأ"

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رقيب شرطة متهم بإصابة طفلة أثناء فض مشاجرة ببولاق الدكرور: "أصبتها بالخطأ" رقيب شرطة متهم بإصابة طفلة أثناء فض مشاجرة ببولاق الدكرور: "أصبتها بالخطأ"
انتهت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، من الاستماع إلى أقوال "نادر" رقيب الشرطة المتهم بإصابة طفلة بطلق نارى عن طريق الخطأ، وذلك خلال محاولته فض مشاجرة نشبت بين سائق "توك توك" ومسجل خطر بالمنطقة.

قال رقيب الشرطة فى تحقيقات النيابة، إن مشاجرة نشبت بين مسجل خطر يدعى "أحمد بلحة" وسائق "توك توك" بمنطقة بولاق الدكرور، فتدخل عدد من أهالى المنطقة لفض الاشتباك الدائر بين الطرفين، ما دفع "بلحة" لأن يشتبك مع الأهالى ويصيب اثنين منهم بجروح.

وأضاف رقيب الشرطة، أنه أثناء عودته من العمل حاول القبض على المتهم "بلحة" ورش فى وجهه بخاخ للدفاع عن النفس، فهرب "بلحة" وتوجه لمنزله وأحضر فرد خرطوش وحاول إطلاق النيران صوبى، فأشهرت سلاحى وأطلقت عيار نارى فى الهواء إلا أنه اصطدم بحاجز خرسانى وأصاب طفلة تدعى "هنا صابر رشاد" 13 عاما بالظهر.

وتستمع النيابة الآن إلى أقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة من أهالى المنطقة التى شهدت الحادث والمصابين الاثنين الذين اشتبك معهم، والذين أكدوا فى مجمل أقوالهم ما جاء على لسان رقيب الشرطة.

على جانب آخر، أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار أحمد بلحة المسجل خطر، وطلبت تقرير طبى حول حالة الطفلة المصابة، واستعلمت عن حالتها الصحية.


>- رقيب الشرطة المتهم بإصابة طفلة بطلقة خطأ للنيابة: مكنش قصدى وكنت بفض مشاجرة

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