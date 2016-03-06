حجز سيدة متهمة بالتستر على "كوريا" و"مشاكل" المتهمين بقتل رئيس مباحث شبرا

قرر المستشار أحمد هانى، مدير نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول للنيابات، حجز سيدة تدعى "نوال.ا"، 24 ساعة لورود التحريات، حول واقعة استشهاد الرائد مصطفى لطفى رئيس مباحث شبرا الخيمة.

وقالت المحتجزة خلال التحقيقات، إنها تعرفت على "محمد جودة" الشهير بـ"مشاكل" شقيق زوجة المتهم "كوريا"، عن طريق شقيقها الذى يعمل سائق "توك توك"، حيث نشأت علاقة بينهما بعد طلاقها من زوجها منذ 3 سنوات، فقام "مشاكل" بعرض الزواج والارتباط بها، فوافقت على طلبه.

وأضافت: عند معرفة طليقها بالأمر، طلب منها ضم نجله الذى يعيش معها إليه، لرفضه تربية رجل غريب لنجله، فعرض عليها الرجوع اليها مرة أخرى، بسبب نجله، فوافقت على طلبه بالرجوع.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المحتجزة، قبل أن تقرر الرجوع إلى طليقها، كانت قامت باستئجار شقة باسمها لشقيقة خطيبها وهى زوجة المتهم كوريا، بمنطقة الزاوية الحمراء، وهى الشقة محل الواقعة، إلا أنها لم تكن على علم بأن "مشاكل" و"كوريا" يختبئان داخل الشقة، ولم تهتم بعد ذلك بفسخ عقد الشقة وإزالة اسمها منه نظراَ للعلاقة الطيبة التى كانت تربط بينها وبين زوجة كوريا.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على "نوال. ا" عقب ورود بلاغ يفيد أنها كانت على علم بوجود المتهمين كوريا ومشاكل، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، المسجل عقدها باسمها، ولم تبلغ عن مكان هروبهما.

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