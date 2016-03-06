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رفع معارضة سمير زاهر الاستئنافية على حكم حبسه لرئيس "شمال القاهرة" لنظر الرد

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رفع معارضة سمير زاهر الاستئنافية على حكم حبسه لرئيس "شمال القاهرة" لنظر الرد رفع معارضة سمير زاهر الاستئنافية على حكم حبسه لرئيس "شمال القاهرة" لنظر الرد
قررت محكمة جنح مستأنف الجديدة، رفع أوراق المعارضة الاستئنافية المقدمة من سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، على حكم تأييد حبسه 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، إلى المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة شمال القاهرة، وذلك بناءً على طلب الرد الذى تقدم به دفاع المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، وعضوية المستشارين أحمد بهجت، وإسلام العبودى، وأمانة سر معتز الخولى.
>وحضر دفاع المتهم فى الوقت الذى تغيب فيه المتهم عن حضور معارضته الإستئنافية، حيث طالب برد هيئة المحكمة دون أسباب تذكر.

بينما، تقدم حسام رسمى، المدعى بالحق المدنى عن ورثة شقيق سمير زاهر، بحافظة مستندات تحتوى على الأحكام الصادره ضد سمير زاهر، والتى تؤكد أن المتهم يقوم بعمل معارضة إستئنافية للمرة الرابعة الأمر الذى يعد مخالفة صريحة وواضحة لصحيح القانون .

وطالب "رسمى" خلال الجلسة، بعدم قبول تلك المعارضة الاستئنافية لعدم جوازها .

كانت هيئة محكمة جنح مستأنف النزهة، برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى، قد تنحت عن نظر المعارضة الاستئنافية المقدمة من سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والمرشح المحتمل لنفس المنصب فى الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، على تأييد حبسه 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد يقدر بـ500 ألف جنيه لنجل شقيقه.


>- اليوم.. نظر معارضة سمير زاهر الاستئنافية على تأييد حبسه 3 سنوات

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مصر 365

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