بالصور.. محافظ الأقصر يناقش الأزمات والمشكلات فى جلسة المجلس التنفيذى

عقد محمد بدر محافظ الأقصر جلسة المجلس التنفيذى بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الاقصر ورؤساء المدن ومديرى المديريات لمناقشة أهم المشكلات بالمحافظة، تناول المجلس مشكلة مديونيات الفنادق والمنشات السياحية، وآليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تحصيل المستحقات الجديدة وسداد المديونيات المتراكمة على الفنادق والمنشآت السياحية لكل من الكهرباء والمياه والتأمينات بتقسيطها على مدار 24 شهرا، كما وافق المجلس على وقف إجراءات الحجز والتقاضى الصادرة ضد أصحاب البازارات السياحية بسوق سافوى لحين مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على جعل نسبة الإعفاء من الإيجارات إلى 75% بدلاً من 50%.

وناقش أعضاء المجلس مشكلة ازدياد حوادث الطرق وسبل الحد منها من خلال دراسة إزالة جميع المواقف العشوائية بالطرق السريعة وتوفير أماكن بديلة وحذر سير التوك توك والتروسيكل بالطرق السريعة وداخل المدن وحصرها داخل القرى الصغيرة .

وعلى الجانب الاستثمارى قرر أعضاء المجلس تشكيل مجلس استشارى للأستثمار يضع خطة التنمية للمحافظة للتعرف على رؤية المستثمرين وأهم المجالات الاستثمارية المثمرة بدلاً من حصر الفرص والأفكار الاستثمارية فى اتجاهات محدودة .

وتناول المجلس مشكلة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة المتزايدة وضرورة تنفيذ قرارات الإزالة من المهد بالتنسيق مع مديرية الأمن، لضمان سرعة تنفيذها ومنع ظهورها مرة أخرى، واختتم اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر الجلسة ملقياً الضوء على مراكز التكنولوجيا والمعلومات بالمحافظة والتى تستهدف لفصل مقدم الخدمة عن طالبها مع تسهيل الخدمات الحكومية على المواطن لذلك لابد من الاهتمام بتدريب كافة الموظفين على آليات استخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل تلقى المواطنين للخدمات المختلفة.

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