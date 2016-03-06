"النقل العام بالإسكندرية": الإضراب يشمل 150 أتوبيس فقط بالمنظومة الجديدة

أكد اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة قد اتخذت الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين بالإسكندرية والذين أضروا بالصالح العام فى تنظيم الإضراب وعدم العمل اليوم فى أتوبيسات النقل العام.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مطالب السائقين فئوية وليس من حقهم المطالبة بها، مشيرا إلى أن الإضراب ينحصر فقط فى السائقين الذين يعملون على السيارات الجديدة بالهيئة وعددها 150 سيارة، والتى تقرر خفض نسبة التحصيل للسائقين إلى 80% فقط من الإيراد العام بعد ارتفاع نسبة التذكرة، ليحصل السائق على نسبة 17% من إجمالى 80% من الإيراد العام .

وأكد رئيس هيئة النقل العام، أن السيارات القديمة التى تعمل بنظام التحصيل القديم تعمل بشكل طبيعى وعددها 450 سيارة، وبنسبة أرباح 19% على نسبة التحصيل للتذكرة.

وأضاف عليوة أن الهيئة لن ترضخ لمطالب فئوية لبعض السائقين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع كل من يضر بالصالح العام.

وكانت الوردية المسائية، لسائقى اتوبيسات هيئة النقل العام بالإسكندرية "السيارات الجديدة" قد أعلنت إنضمامها إلى الإضراب الذى نظمة السائقين صباح اليوم.

- بالصور.. استمرار إضراب سائقى هيئة النقل العام بالإسكندرية