محافظ الإسماعيلية: نسعى لتلبية مطالب مواطنى القطاع الريفى بالمحافظة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة من أجل العمل على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين بقرى المحافظة والقطاع الريفى والمناطق المحرومة علاوة على استكمال خطة المحافظة لإنهاء توصيل كافة الخدمات والمرافق الأساسية لتلك القرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع عدد من ممثلى المواطنين والأهالى من قرية القصاصين القديمة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير فى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد شيحة رئيس مركز ومدينة التل الكبير ومدير العموم ووكلاء الوزارات لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة لبحث و مناقشة كافة القضايا والمشكلات الجماهيرية الخاصة بأهالى القرية واستعراض المقترحات والحلول اللازمة لها.

وأشار المحافظ إلى أن الإهتمام بالقطاع الريفى وخدمة المواطنين بجميع قرى المحافظة وتوابعها يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى، مشيراً الى أن المحافظة بكامل أجهزتها تسعى لتلبية مطالب المواطنين بالقطاعات الريفية والقرى المحرومة والعمل على رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

ويأتى هذا فى إطار استكمال المحافظ لسلة اللقاءات الأسبوعية الدورية التى يعقدها مع ممثلى مواطنى قرى المحافظة وتابعها فى وجود المسؤلين بالجهاز التنفيذى لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع الحلول لكافة القضايا والمشكلات بشكل جذرى يساهم إلى حد كبير فى استعادة ثقة المواطنين فى الحكومة.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد كبير من المطالب الخاصة باستكمال مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة وكافة الخدمات الجماهيرية وفى نهاية اللقاء قدم ممثلى أهالى القرية الشكر للمحافظ لاستجابته لمطالبهم.

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