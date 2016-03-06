التشكيل - مصطفى فتحي أساسيا مع الزمالك أمام المقاولون.. وعودة طلبة

تغييران للمدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش في تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون العرب.

الزمالك خسر في مهمة ماكليش الأولى بثلاثية مقابل هدف أمام الإنتاج، ويستعد لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وشهد تشكيل الزمالك مشاركة مصطفى فتحي كأساسي بدلا من حازم إمام على أن يلعب عمر جابر كظهير أيمن.

وعاد حمادة طلبة من جديد للمشاركة بعد غيابه أمام الإنتاج للإيقاف على حساب محمد عادل جمعة والذي تم استبعاده من قائمة الفريق.

ويلعب إيمانويل مايوكا كمهاجم صريح مع الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وأيمن حفني.

وفيما يلي تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: حمادة طلبة – علي جبر – محمد كوفي – عمر جابر.

الوسط: معروف يوسف – طارق حامد – أيمن حفني – محمود كهربا – مصطفى فتحي.

الهجوم: مايوكا.