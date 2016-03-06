أخبار عاجلة

8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اليونان: أكثر من 30 ألف مهاجر يعيشون ظروفا بائسة بسبب قيود دول البلقان

Google+ Print
اليونان: أكثر من 30 ألف مهاجر يعيشون ظروفا بائسة بسبب قيود دول البلقان اليونان: أكثر من 30 ألف مهاجر يعيشون ظروفا بائسة بسبب قيود دول البلقان

أرشيفية

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الأحد أن أكثر من 30 ألف مهاجر في البلاد يعيشون ظروفا بائسة، في ظل القيود التي فرضها عدد كبير من دول البلقان، تزامنا مع رفض النمسا نظام الحصص للاجئين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن أبوستولوس تزيتزيكوستاس، حاكم مقاطعة مقدونيا اليونانية، قوله إن “13 ألف شخص يتكدسون على معبر إيدوميني وحده على الحدود مع مقدونيا، بالإضافة إلى حوالى 20 ألفا في هذه المقاطعة، أي أكثر من 60% من العدد الإجمالي للمهاجرين في البلاد”، مضيفا “بتنا غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا”.

من جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد أنه كان يتعين على اليونان تأمين 50 ألف مكان لإيواء اللاجئين قبل نهاية 2015، مضيفة أن على الاتحاد الأوروبي تأكيد وقوفه إلى جانب اليونان ودعمها بطريقة تضامنية.

إلى هذا، قامت منظمة أطباء بلا حدود بنصب خيم لأكثر من ألف شخص إضافي، فيما ينام عدد كبير من المهاجرين في العراء، في حقول رطبة أو في حفر.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017