اليونان: أكثر من 30 ألف مهاجر يعيشون ظروفا بائسة بسبب قيود دول البلقان

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الأحد أن أكثر من 30 ألف مهاجر في البلاد يعيشون ظروفا بائسة، في ظل القيود التي فرضها عدد كبير من دول البلقان، تزامنا مع رفض النمسا نظام الحصص للاجئين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية عن أبوستولوس تزيتزيكوستاس، حاكم مقاطعة مقدونيا اليونانية، قوله إن “13 ألف شخص يتكدسون على معبر إيدوميني وحده على الحدود مع مقدونيا، بالإضافة إلى حوالى 20 ألفا في هذه المقاطعة، أي أكثر من 60% من العدد الإجمالي للمهاجرين في البلاد”، مضيفا “بتنا غير قادرين على تحمل هذا العبء وحدنا”.

من جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد أنه كان يتعين على اليونان تأمين 50 ألف مكان لإيواء اللاجئين قبل نهاية 2015، مضيفة أن على الاتحاد الأوروبي تأكيد وقوفه إلى جانب اليونان ودعمها بطريقة تضامنية.

إلى هذا، قامت منظمة أطباء بلا حدود بنصب خيم لأكثر من ألف شخص إضافي، فيما ينام عدد كبير من المهاجرين في العراء، في حقول رطبة أو في حفر.

أ ش أ