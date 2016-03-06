صور| محافظ أسوان يتفقد قرى وادي كركر ويستمع لمطالب ومشكلات الأهالي

قام اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أمس، بتفقد القرى النوبية الجديدة بمنطقة وادي كركر بمدينة أسوان، والتى تقام على مساحة 400 فدان وتضم 8 قرى شاملة المرافق والخدمات، رافق المحافظ خلال جولته المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة أسوان لجهاز تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان، والدكتور إيهاب حنفي مدير عام الصحة بأسوان علاوة على رئيس قرى وادي كركر.

وفي بداية جولته استمع المحافظ خلال لقاؤه مع بعض أهالي القرى لمطالبهم واحتياجاتهم الضرورية لتنمية قرى كركر، حيث وجه محافظ أسوان المسئولين بإعداد تقرير مفصل وشامل عن وادي كركر سواء كان زراعي أو سكني أو خدمي، وما يجرى تنفيذه حاليًا، والرؤية المستقبلية للنهوض بالمشروع سواء للأراضي الزراعية أو السكنية، وأيضًا المطالب والمعوقات، على أن يتم عقب ذلك عقد اجتماع برئاسة المحافظ مع كافة الجهات التنفيذية المعنية، بجانب مسئولى وادي كركر وجهاز التعمير، فضلًا عن 3 مواطنين كممثلين عن أهالي قرى كركر لمناقشة كافة المطالب والاحتياجات ووضع الإجراءات اللازمة والحلول المناسبة لها.

كما وجه المحافظ بتشغيل أتوبيس من مشروع النقل الداخلي للعمل يوم السبت من كل أسبوع من أسوان لوادي كركر والعكس لنقل العاملين في المواقع الخدمية المختلفة بهذه القرى، وخلال جولته بوادي كركر قام اللواء مجدي حجازي بزيارة لمنزل الحاج جمعة عبد الماجد من أهالي كركر، حيث أشاد بالشكل الجمالي والمعماري، الذي يقام به المنزل وأيضًا كافة المنازل بالـ 8 قرى، حيث يقع كل منها على مساحة 218 م2.