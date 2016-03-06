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زينة تقيم دعوى "خلع" ضد أحمد عز

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الأحد 06-03-2016 14:00

تقدمت أمس الممثلة زينة بإقامة دعوى خلع على الممثل أحمد عز.

وقال محامي زينة في مذكرة الدعوى القضائية التي قدمها أمس إلى محكمة الأسرة أن موكلته تطلب الخلع نظير التنازل تماما عن كل حقوقها الشرعية والمادية.

وقررت المحكمة أن تكون الجلسة الأولى للنظر في القضية يوم 12 من مارس الجاري.

 

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