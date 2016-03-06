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مقتل مغني الراب بانكرول فريش داخل الاستوديو في ظروف غامضة

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الأحد 06-03-2016 12:53

قُتل مساء الجمعة مغني الراب الأمريكي بانكرول فريش Bankroll Fresh بالرصاص داخل ستوديو تسجيل في ولاية جورجيا وفق ما أفادت الشرطة المحلية والطبيب الشرعي.

وقد تم إعلان وفاة النجم في المستشفى الذي نقل إليه في سيارة أشخاص لم تحدد هوياتهم، بحسب مكتب الطبيب.

وقالت الشرطة المحلية في بيان لها إن "عدة أشخاص لاذوا بالفرار حين وصلت قوات الأمن إلى الاستوديو بعد تلقيها اتصالاً هاتفياً"، وحجزت الشرطة أشرطة للتحقيق، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن جيران الاستوديو قولهم إنهم سمعوا أصوات إطلاق عدة عيارات.

 

 

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