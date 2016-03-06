"مسافة ميل بحذائي" و"مول الكلب" يحصدان جوائز مهرجان السينما المغربية بطنجة

فاز فيلم "مسافة ميل بحذائي" بالجائزة الكبرى لمهرجان السينما المغربية بطنجة؛ وفاز الممثل امين ناجي بطل الفيلم ذاته بافضل دور رجالي.

وعن نفس الفيلم كذلك انتزعت الممثلة فاطمة هراندي لقب أفضل ممثلة، بينما عاد احسن دور ثاني رجالي لفهد بنشمسي عن فيلم احباط للمخرج محمد اسماعيل.

تم الاعلان عن الجوائز ليلة السبت وسط جمهور غفير من السينمائيين واعيان المدينة وجمهور طنجة ،وقد حصلت فرح الفاسي على جائزة احسن دور ثاني عن دورها في فيلم افراح صغيرة للمخرج محمد الشريف الطريبق ،هذا الاخير الذي حصل ايضا على جائزة السيناريو.

وفاز فيلم ميلوديا المورفين بجائزة العمل الاول، اضافة الى جائزة احسن مونتاج. بينما عادت جائزة افضل صوت وصورة لفيلم دموع ابليس للمخرج الشاب هشام الجباري.

وحصل فيلم "البحر من وراءكم" لهشام العسري على جائزة الاخراج ،ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم عبد الاله الجواهري رجاء بنت الملاح.

اما جوائز الفيلم القصير التي تنافس حولها 14 فيلم وهو نفسه عدد الافلام الطويلة ، فكانت من نصيب كل من فيلم نداء ترانغ لهشام الركراكي بجاءزة لجنة التحكيم. وعادت جائزة احسن سيناريو لفيلم توقيع للمخرجين سناء المصباحي وجمال كراندو. اما الجائزة الكبرى فكانت من نصيب فيلم مول الكلب اي صاحب الكلب للمخرج كمال لزرق.

اعلنت النتائج في حفل اختتام مهرجان السينما المغربية في دورتها السابعة عشر ليلة السبت في جو من الفرح والتاثر خاصة وان الحفل شهد تكريمين لكل من الممثل القدير مصطفى الزعري الذي حاول ان يحضىر بروحه المرحة اثناء لحظة تكريمه، لكن اجواءاً من الحزن خيمت لحظة تكريم فاطمة الركراكي قيدومة المسرح المغربي التي تعاني مؤخرا من امراض الشيخوخة، بعدما اغدقت على الحاضرين بدعواتها الطيبة.

يشار ان لجنة الفيلم الطويل ترأسها الناقد الجامعي نور الدين افاية ،ولجنة الفيلم القصير رأسها المخرج والمنتج عبد السلام الكلاعي.علما ان جمعية النقاد السينمائيين منحت بدورها جائزتها هذا العام لفيم الكلاب من وراءكم للمخرج الشاب هشام العسري وعادت جائزة اركني الاسبانية للاول عمل لفيلم رجاء بنت الملاح اضافة الى جائزة منحتها جمعية الاندية السينمائية للمخرج محمد الشريف الطريبق عن فيلمه افراح صغيرة.

وكانت زينة قد سبق وحصلت على حكم بنسب توأميها عز الدين وزين الدين إلى أحمد عز.

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