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التون جون يلتقي جمهوره على مسرح روماني أثري في ايطاليا

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الأحد 06-03-2016 13:15

كشف النجم البريطاني إلتون جون Elton John انه سيحيي حفلاً غنائياً على مسرح روماني أثري بمدينة بومبي الإيطالية في شهر يوليو القادم.

ولم يدرج الحفل حتى الآن على الموقع الرسمي للفنان البالغ من العمر 68 عاماً، لكن تم الإعلان عنه في موقع وكالة "D'Alessandro e Galli" للإعلانات والدعاية.

وجاء في نص الدعاية: "إلتون جون في أكثر الأجواء إثارة للمشاعر يوم 12 يوليو في بومبي".

وقالت متحدثة باسم الموقع الأثري ووكالة الدعاية إنه لم يتضح بعد إن كان إلتون جون سيغني في المسرح الكبير، الذي يتسع لنحو 1400 متفرج، أم في المدرج، الذي أصبح مشهوراً بعدما صور فيه فريق الروك الشهير بينك فلويد Pink Floyd فيلمه " Live at Pompeii " عام 1972.

يشار الى ان الرماد الساخن غطى مدينة بومبي، بعد أن ثار بركان فيزوف عام 79 ميلادياً، وهذه المدينة الأثرية هي واحدة من أشهر المقاصد السياحية في إيطاليا، ويزورها الملايين كل عام.

 

إلتون جون يعلن إعتزاله الفن على المسرح

 

 

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