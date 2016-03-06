هكذا تفاعل النجوم مع فوز اللبنانية لين الحايك في "ذا فويس كيدز"

الحلقة النهائية من برنامج The Voice Kids في موسمه الأول لم تكن عادية، فالاصوات التي تنافست على اللقب كانت أكثر من رائعة بشهادة الجماهير وأعضاء لجنة التحكيم (كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني)، ونتيجة التصويت التي توجت الطفلة اللبنانية لين الحايك من فريق "القيصر" أشعلت اللبنانيين وأهالي طرابلس مسقط راس لين، ووسائل التواصل الإجتماعي لا سيما تويتر الذي غص بالمهنئين الذين استخدموا هاشتاغ #mbcthevoicekids.

نجوم الفن والإعلام في لبنان شاركوا لين الحايك فرحتها، وأعربوا عن فخرهم بهذه الموهبة اللبنانية التي رفعت إسم لبنان عالياً.

هذه تغريدات النجوم الذين تفاعلوا مع فوز لين بلقب أحاى صوت شاب في العالم العربي.

نيكول سابا: مبروك لين.. بالفعل تستحقينها.

اليسا: فخورة جداً بالفتاة اللبنانية التي أظهرت للعالم مواهب جميلة من لبنان، مبروك لين.

وليد توفيق: مبروك لبنت طرابلس والشمال وعروسة المينا.

عاصي الحلاني: ألف مبروك لين الحايك فوزك فوز كل الطفولة يلى عن تفتش على لقمة فرح ومخدة أمان ورسالة فخر وإيمان بوطننا الحبيب.. ليش في أحلى وأغلى من لبنان.

الإعلامي نيشان: مبروك لين.

كاظم الساهر: مبروك لأحلى صوت لين الحايك وجميع الأصوات، أنتم المستقبل الجميل وأسعدتوا العالم العربي أجمع. وكتب في تغريدة أخرى: ألف مبروك لك لين الفوز في الموسم الأول من برنامج the voice kids.

شذى حسون: ألف مبروك لين الحايك مبروك للبنان مبروك للقيصر.

وديع أبي رعد: حلقة رائعة.. مبروك للين وجميع المواهب.

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