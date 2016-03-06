متسابق ذا فويس كيدز أحمد السيسي يضع mbc في ورطة

وضع متسابق "ذا فويس كيدز" الطفل المصري أحمد السيسي فريق قناة mbc في ورطة حقيقية حيث كشف قبل بث الحلقة الأخيرة من البرنامج والتي عرضت أمس أن الحائز على اللقب هذا الموسم سيكون لبناني وهو ما حدث فعليا وحصدت اللقب المتسابقة لين حايك.

وكان السيسي قد قال في إطلالة تلفزيونية له وتعليقا على خروجة من البرنامج أن مدربه تامر حسني كان لابد وأن يخرجه من المسابقة لأنهم يخرجون المصريين كون الحاصل على اللقب هذا العام سيكون لبناني ولم تأخذ مقدمة البرنامج تصريح الطفل بمحمل الجد ووصف ما يقوله بأنه لا يعد أكثر من سذاجة أطفال،ليتضح مصداقيته بعد كلامه بساعات.

وبعد إعلان النتيجة تعرضت قناة mbc لهجوم شديد من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأتهمت بأن اللقب كان محجوزا لصوت لبناني وإنه لا إعتبار لتصويتات الجماهير فيما قال أخرون أن الأمر قد لا يعدو أكثر من كونه صدفة.

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