العثور على جثة توني دايسون مبتكر الروبوت الفضائي في "حرب النجوم"

ذكر مسؤولون انه تم العثور على جثة توني دايسون مبتكر الروبوت الفضائي (آر 2 دي 2) بسلسلة أفلام Star Wars، داخل منزل يمتلكه على جزيرة جوزو في مالطا.

وذكرت صحيفة "Times of Malta" أن جثة البريطاني دايسون البالغ من العمر 68 عاماً اكتشفت بعد أن أبلغ أصدقاؤه الشرطة بأنه لم يظهر منذ بضعة أيام، وقالت إنه لم تظهر دلائل تثير الشبهات في فعل جنائي.

وكشف الموقع الإلكتروني لدايسون إنه كُلَّفَ بصناعة 8 نسخ مختلفة من الروبوت الفضائي (آر 2 دي 2) صاحب الرأس الكروي في أفلام Star Wars، كما انه أنتج روبوتات لمختلف الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، منها سوني وفيليبس وتوشيبا.